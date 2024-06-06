Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ига Свёнтек
Сегодня
16:00 (Мск)
Кори Гауфф
Ролан Гаррос (ж)
Ясмин Паолини
Сегодня
18:00 (Мск)
Мирра Андреева
Ролан Гаррос (ж)
Узбекистан
Сегодня
17:30 (Мск)
Туркменистан
ЧМ-2026 - Азия|Группа E. 5-й тур
Египет
Сегодня
22:00 (Мск)
Буркина-Фасо
ЧМ-2026 - Африка|Группа A. 3-й тур
Мали
Сегодня
22:00 (Мск)
Гана
ЧМ-2026 - Африка|Группа I. 3-й тур
11:30, 6 июня 2024Спорт

Фетисов назвал предательством показ матчей ЧМ-2024 по хоккею в России

Вячеслав Фетисов назвал предательством показ матчей ЧМ-2024 по хоккею в России
Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал об отношении к чемпионату мира по хоккею 2024 года. Его слова приводит РИА Новости.

Он признался, что не смотрел турнир. «Я думаю, это предательство — показывать эту вакханалию здесь, в стране», — заявил Фетисов.

Чемпионат мира по хоккею прошел в мае в Чехии, обладателями титула стали хозяева турнира. В России встречи транслировали телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Сборные России и Белоруссии пропустили чемпионат мира из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Кроме того, болельщикам запретили проносить на трибуны любую символику двух стран.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Стрельба по мужчине на западе Москвы попала на видео

      Раскрыта личность застреленного в Москве мужчины

      В Кремле отметили талантливые западные карикатуры на Путина

      В России спрогнозировали рост доли газа в мировом энергобалансе

      Подписано соглашение о выпуске премиальных Aurus

      В ДНР сообщили об отступлении ВСУ из Георгиевки

      В Windows 10 появятся новые функции

      Восстановлена картина заказной расправы над мужчиной на западе Москвы

      В Германии заявили о страхе эскалации конфликта на Украине

      Названа причина развода певицы Алсу с мужем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше