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13:58, 6 июня 2024Ценности

Мелания Трамп вышла в свет с сумкой за 1,2 миллиона рублей

Меланию Трамп заметили в Нью-Йорке с сумкой Hermès Kelly за 1,2 миллиона рублей

Фото: @hunt_street

Бывшая первая леди США, фотомодель и дизайнер Мелания Трамп вышла в свет с дорогостоящим аксессуаром. Соответствующую информацию публикует Page Six.

Папарацци заметили жену экс-президента США Дональда Трампа вместе с сыном Бэрроном в Нью-Йорке. Так, модель надела коричневый комбинезон бренда Max Mara и балетки Roger Vivier. Помимо этого, звезда дополнила свой образ сумкой Hermès Kelly из страусиной кожи, стоимость которой варьируется от 15 до 17 тысяч долларов (от 1,2 до 1,3 миллиона рублей).

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Кроме того, знаменитость распустила длинные волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. В качестве аксессуаров она также выбрала солнцезащитные очки.

В марте Меланию Трамп заметили на праймериз в наряде за сотни тысяч рублей. Звезда пришла вместе с супругом на избирательный участок в день первичных выборов кандидатов во Флориде. Знаменитость выбрала для выхода в свет платье-рубашку люксового бренда Alexander McQueen белого цвета с черным принтом в виде цветов за 2690 долларов (248 тысяч рублей) и черные туфли на каблуке.

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      Екатерина Ештокина
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