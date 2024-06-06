Мелания Трамп вышла в свет с сумкой за 1,2 миллиона рублей

Меланию Трамп заметили в Нью-Йорке с сумкой Hermès Kelly за 1,2 миллиона рублей

Бывшая первая леди США, фотомодель и дизайнер Мелания Трамп вышла в свет с дорогостоящим аксессуаром. Соответствующую информацию публикует Page Six.

Папарацци заметили жену экс-президента США Дональда Трампа вместе с сыном Бэрроном в Нью-Йорке. Так, модель надела коричневый комбинезон бренда Max Mara и балетки Roger Vivier. Помимо этого, звезда дополнила свой образ сумкой Hermès Kelly из страусиной кожи, стоимость которой варьируется от 15 до 17 тысяч долларов (от 1,2 до 1,3 миллиона рублей).

Кроме того, знаменитость распустила длинные волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. В качестве аксессуаров она также выбрала солнцезащитные очки.

В марте Меланию Трамп заметили на праймериз в наряде за сотни тысяч рублей. Звезда пришла вместе с супругом на избирательный участок в день первичных выборов кандидатов во Флориде. Знаменитость выбрала для выхода в свет платье-рубашку люксового бренда Alexander McQueen белого цвета с черным принтом в виде цветов за 2690 долларов (248 тысяч рублей) и черные туфли на каблуке.

