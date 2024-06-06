Минобороны сообщило о перехвате ракеты «Нептун» и снарядов HIMARS

Минобороны сообщило о перехвате ракеты «Нептун» в зоне спецоперации

Российские военнослужащие перехватили украинскую ракету «Нептун». Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо этого, за минувшие сутки было перехвачено семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

6 июня Минобороны уже сообщало о перехвате ракеты «Нептун» над Ростовской областью. Идет ли речь в сводке именно об этой ракете, неизвестно.

Также в военном ведомстве сообщили о поражении мест запуска украинских беспилотников аэродромного типа. Помимо этого, с применением дальнобойного оружия был нанесен удар по местам дислокации иностранных наемников. О последствиях атак не сообщается.