Путин и президент Боливии съели щи с перепелкой на завтрак

Владимир Путин и президент Боливии съели на завтрак салат с крабом и щи

Стало известно меню рабочего завтрака, в ходе которого российский лидер Владимир Путин провел переговоры с президентом Боливии. Об этом сообщает ТАСС.

Президенты России и Боливии Владимир Путин и Луис Арсе встретились утром в среду 5 июня в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге. За завтраком участникам встречи предложили щи из щавеля с перепелкой, лазанью из ягненка с баклажаном, салат из камчатского краба с томатами, а также на выбор угольную треску с пюре из зеленого горошка или говяжий стейк.

На десерт президенты съели ягодный суп с земляникой и пломбиром. На столе были представлены российские вина: белое «Усадьба Дивноморское. Восточный склон» урожая 2022 года и красное «Усадьба Дивноморское. Каберне Совиньон» урожая 2020 года.

Ранее сообщалось, что Путин на торжественном приеме в Китае съел два куска утки по-пекински. По его словам, он планировал съесть только один, но было так вкусно, что он не смог удержаться.