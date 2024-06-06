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17:42, 6 июня 2024Из жизни

Путин и президент Боливии съели щи с перепелкой на завтрак

Владимир Путин и президент Боливии съели на завтрак салат с крабом и щи

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Стало известно меню рабочего завтрака, в ходе которого российский лидер Владимир Путин провел переговоры с президентом Боливии. Об этом сообщает ТАСС.

Президенты России и Боливии Владимир Путин и Луис Арсе встретились утром в среду 5 июня в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге. За завтраком участникам встречи предложили щи из щавеля с перепелкой, лазанью из ягненка с баклажаном, салат из камчатского краба с томатами, а также на выбор угольную треску с пюре из зеленого горошка или говяжий стейк.

На десерт президенты съели ягодный суп с земляникой и пломбиром. На столе были представлены российские вина: белое «Усадьба Дивноморское. Восточный склон» урожая 2022 года и красное «Усадьба Дивноморское. Каберне Совиньон» урожая 2020 года.

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      Антонина Черташ
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