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08:23, 6 июня 2024Россия

Стало известно о погибшем при столкновении трамваев в Кемерово

Мэр Кемерово Анисимов: один из пострадавших в аварии с трамваями скончался

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Врачи не смогли спасти одного из пострадавших, который получил травмы при столкновении двух трамваев в Кемерово. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов в Telegram-канале.

«Состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Кровь не требуется. Одиннадцать человек уже переведены на амбулаторное лечение», — отчитался градоначальник.

Он также пообещал оказать помощь близким жертвы аварии. Кроме того, ущерб пострадавшим по страховке возместит и кемеровская электротранспортная компания.

Трамваи в Кемерово столкнулись утром в четверг, 6 июня. Пострадали, по последним данным, 67 человек, трое из которых — в тяжелом состоянии. Десять человек из получивших травмы уже отправили на амбулаторное лечение.

У трамвая, предварительно, отказали тормоза. На появившихся в сети кадрах видно, как одно из транспортных средств на полном ходу летит по рельсам, а из его салона выпадают люди, которые падают на проезжую часть, где ездит много машин. Известно, что за четыре дня до аварии трамвай проходил второе техобслуживание.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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