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14:21, 6 июня 2024Спорт

ЦСКА объявил о назначении нового главного тренера

ЦСКА объявил о назначении Марко Николича новым главным тренером

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Серб Марко Николич назначен главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом объявлено на сайте красно-синих.

Контракт со специалистом заключен до конца сезона-2025/2026. Команда начнет подготовку к новому сезону под руководством Николича 20 июня на базе в Новогорске.

Назначение Николича армейцы анонсировали 4 июня. Сообщалось, что с сербским специалистом достигнута принципиальная договоренность.

3 июня ЦСКА уволил главного тренера Владимира Федотова. Он возглавлял армейцев с июня 2022 года. Николич с мая 2020-го по октябрь 2021 года был главным тренером московского «Локомотива».

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      Алексей Гусев
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