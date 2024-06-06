ЦСКА объявил о назначении нового главного тренера

ЦСКА объявил о назначении Марко Николича новым главным тренером

Серб Марко Николич назначен главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом объявлено на сайте красно-синих.

Контракт со специалистом заключен до конца сезона-2025/2026. Команда начнет подготовку к новому сезону под руководством Николича 20 июня на базе в Новогорске.

Назначение Николича армейцы анонсировали 4 июня. Сообщалось, что с сербским специалистом достигнута принципиальная договоренность.

3 июня ЦСКА уволил главного тренера Владимира Федотова. Он возглавлял армейцев с июня 2022 года. Николич с мая 2020-го по октябрь 2021 года был главным тренером московского «Локомотива».

