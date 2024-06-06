Жена российского миллиардера снялась в откровенном наряде

Модель Елена Перминова снялась в белом платье с глубоким разрезом

Жена российского бизнесмена, миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном наряде, сидя на траве. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя знаменитость разместила снимок, на котором надела длинное белое платье с принтом и на широких бретелях, завязанных на шее. Наряд имел глубокий разрез до бедра, который демонстрировал оголенную ногу звезды.

Свой образ Перминова дополнила плетеной сумкой и босоножками на плоской подошве. Кроме того, она распустила завитые в легкие локоны волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее жена миллиардера показала внешность до и после похода к косметологу. Знаменитость запечатлела лицо до преображения, продемонстрировав следы пигментации.