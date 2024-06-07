ИИ научился точно определять собак по лаю

arXiv: ИИ сможет определять собаку по лаю и понимать, что она хочет

Международный коллектив ученых рассказал о модели искусственного интеллекта (ИИ), которую научили понимать язык животных. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Специалисты из США, Мексики и Китая использовали современную речевую модель Wav2Vec2, которая умеет определять породу собаки по лаю, а также анализировать ее эмоции. Ученые смогли модифицировать модель таким образом, чтобы она точно определяла, какому конкретно животному принадлежит лай и что хочет собака.

Исследователи использовали два разных набора данных для обучения и сравнили результаты. В первом случае модель была обучена на лае собак с нуля, во втором ей продемонстрировали 1000 часов записанной человеческой речи. Затем модели объединили и усовершенствовали с помощью записи лая несколько десятков собак различных пород.

Оказалось, что финальная модель способна определять эмоции и породу собаки с точностью до 62 процентов, пол — до 69 процентов, конкретную собаку из стаи — до 50 процентов.

По словам ученых, в будущем ИИ сможет не только точно определять, какой именно собаке принадлежит лай, но и что таким образом животное хочет сообщить. Специалисты отметили, что для высокой точности анализа модели необходимо понимать контекст, в котором находится то или иное животное.

В конце мая Китай представил вооруженных штурмовыми винтовками роботов-собак в ходе совместных с Камбоджей учений. Тестируемые роботы могут выполнять задачи на протяжении двух-четырех часов, передвигаться, лежать и подпрыгивать.