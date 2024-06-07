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14:41, 7 июня 2024Спорт

Футболиста «Балтики» дисквалифицировали за неприличный жест

Игрока «Балтики» Радмановаца дисквалифицировали на два матча за средний палец
Никола Радмановац

Никола Радмановац. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Футболиста «Балтики» Николу Радмановаца отстранили за неприличный жест после финала Кубка России с «Зенитом». Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинароного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц, слова которого передает РИА Новости.

«Наказание — дисквалифицирован на два матча Кубка России. Один — реальное исполнение, один — условно», — заявил Григорьянц. Также игрока обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, в его отношении был установлен испытательный срок на один год.

По словам Радмановаца, во время церемонии награждения он показывал средний палец не «Зениту», а соотечественнику из петербургской команды Страхине Эраковичу. При этом Григорьянц отметил, что игрок признал свою неправоту.

2 июня «Балтика» проиграла «Зениту» в финале Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу чемпионов страны.

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      Дарья Коршунова
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