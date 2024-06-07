Греф оценил модель роста российской экономики

Греф назвал примитивной модель роста экономики России

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ) назвал простой нынешнюю модель экономического роста России. Его цитирует РБК.

По его словам, возрастающие бюджетные траты, прежде всего в сектор машиностроения, приводят к тому, что предприятия повышают зарплату работникам. Греф подчеркнул, что распространение увеличения заработной платы в экономике идет очень быстрыми темпами.

Экономика растет благодаря одновременным импульсам — бюджетному и кредитному, однако Греф назвал данную модель уязвимой: сложившаяся геополитическая ситуация привела к тому, что импорт не составляет конкуренцию местным производителям, что дает им шанс, «но шанс не долгосрочный». Это приведет к потере экономического роста.

«Вот эта примитивная, я бы сказал, модель экономического роста связана с тем, что деньги из бюджета и деньги из кредитных организаций направлены на потребительский рынок, товаров не становится больше, люди больше их производить не начинают, цены на них повышаются», — отметил он.

Таким образом, производительность труда падает, сказал Греф, добавив, что в этом состоит исчерпаемость модели роста сегодня.

Глава Сбербанка предупредил, что российская экономика в перспективе может столкнуться с двумя «черными лебедями». К таким выводам в кредитной организации пришли по итогам опроса аналитиков и представителей бизнеса.

Ранее руководитель администрации президента Максим Орешкин допустил, что рост экономики России в 2024 году может превысить три процента.

