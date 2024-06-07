Махачев подшутил над Джонсом из-за рейтинга P4P

Ислам Махачев подшутил над Джоном Джонсом и доказал лидерство в рейтинге P4P

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев подшутил над американцем Джоном Джонсом из-за споров об их месте в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий (P4P). Он опубликовал посвященную этому историю в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Махачев поделился инфографикой, в которой отмечены поединки обоих бойцов с 2021 года по настоящее время. Россиянин провел восемь схваток, американец — одну, все они завершились победами. «Извините», — саркастически подписал Махачев эту статистику, доказывающую его лидерство в рейтинге P4P.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт назвал психами тех, кто считает Махачева лучшим бойцом P4P. «Пока Джонс продолжает драться и присутствует в рейтингах, никто другой не может считаться лучшим», — заявил он.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 302. Россиянин одержал победу удушающим приемом в пятом раунде и третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

32-летний Махачев одержал 26-ю победу в карьере при единственном поражении. На счету Джонса 27 побед при одном поражении.