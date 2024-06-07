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17:05, 7 июня 2024Наука и техника

Назван способ подавления дронов США над Черным морем

Меркурис: Россия может подавлять дроны США над Черным морем средствами РЭБ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия могла бы в ответ на действия Военно-воздушных сил США в Черном море использовать средства радиоэлектронной борьбы для подавления разведывательных дронов и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ). Способ противодействия назвал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Россия может "оглушить" американские дроны над Черным морем. И не только их, но еще и [самолеты] ДРЛОиУ, а также другие самолеты. Я не удивлюсь, если русские это уже делают. Об этом я сужу по тому, по какой странной траектории теперь летают американские БПЛА», — сказал он.

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В марте военный корреспондент Влад Шлепченко заявил, что альтернативой самолетам дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 могут стать усовершенствованные версии Ан-12 или Ту-154.

В сентябре 2023 года госкорпорация «Ростех» передала Воздушно-космическим силам России модернизированный самолет ДРЛОиУ А-50У.

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      Даниил Иринин
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