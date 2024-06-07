В США встревожились из-за заявления Путина

Обозреватель Fox Ингрэм сочла нехорошим предупреждение Путина из-за ударов по РФ

Предупреждение президента России Владимира Путина из-за ударов по России американским оружием является нехорошим сигналом, считает обозреватель телеканала Fox News Лора Ингрэм.

Она раскритиковала главу США Джо Байдена, который разрешил Украине использовать переданное ей оружия для атак по РФ, но запретил удары на 200 миль вглубь страны. «Запомните правило 200 миль. Это совсем не проблема. Это высокомерная позиция — учитывая, к чему это может привести, — на что Путин вчера решительно отреагировал», — заявила Ингрэм.

Она также вспомнила о словах американского лидера, предупредившего, что вся Европа окажется в опасности в случае поражения Украины. Подобное высказывание обозреватель сочла «безответственным разжиганием страха», которое может привести к ядерной войне с Россией. Она призвала Вашингтон поместить ситуацию на Украине в «правильную перспективу».

Ранее американский журналист Гарланд Никсон, комментируя слова Путина о готовности поставить оружие третьим странам, предположил, что Россия может вооружить страны Африки для защиты от США.

Глава России заявлял о праве страны на поставки оружия в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Украине. По его словам, ответ «может быть асимметричным».