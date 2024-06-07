Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:05, 7 июня 2024Мир

В США встревожились из-за заявления Путина

Обозреватель Fox Ингрэм сочла нехорошим предупреждение Путина из-за ударов по РФ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Pool / Reuters

Предупреждение президента России Владимира Путина из-за ударов по России американским оружием является нехорошим сигналом, считает обозреватель телеканала Fox News Лора Ингрэм.

Она раскритиковала главу США Джо Байдена, который разрешил Украине использовать переданное ей оружия для атак по РФ, но запретил удары на 200 миль вглубь страны. «Запомните правило 200 миль. Это совсем не проблема. Это высокомерная позиция — учитывая, к чему это может привести, — на что Путин вчера решительно отреагировал», — заявила Ингрэм.

Она также вспомнила о словах американского лидера, предупредившего, что вся Европа окажется в опасности в случае поражения Украины. Подобное высказывание обозреватель сочла «безответственным разжиганием страха», которое может привести к ядерной войне с Россией. Она призвала Вашингтон поместить ситуацию на Украине в «правильную перспективу».

Ранее американский журналист Гарланд Никсон, комментируя слова Путина о готовности поставить оружие третьим странам, предположил, что Россия может вооружить страны Африки для защиты от США.

Глава России заявлял о праве страны на поставки оружия в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Украине. По его словам, ответ «может быть асимметричным».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Еще несколько стран отказались ехать на саммит Зеленского в Швейцарию. Что не устроило Мексику, Никарагуа и Аргентину?

      В Москве наркозависимый вломился в квартиру и захватил двоих детей в заложники

      Вице-премьер Росссии назвал замену бакалаврам в новой системе образования

      Путин заявил о росте объемов торговли с Республикой Сербской

      Минобороны заявило о перехвате 28 дронов ВСУ над четырьмя регионами России

      В российском регионе двое детей пошли в лес с дедушкой и пропали

      Тренер назвал самые опасные упражнения во время тренировки

      Макрон открестился от инцидента с арестованным в России французом

      Начался суд над россиянами из «Авангарда народная воля» за подготовку взрыва ТЭЦ

      Сальдо рассказал о будущем Каховского водохранилища

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше