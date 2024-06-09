Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:16, 9 июня 2024Бывший СССР

ГУР показало кадры участия иностранных наемников в боях за Артемовск

ГУР Украины показало кадры участия иностранных наемников ВСУ в боях за Артемовск

Кадр: Telegram-канал « Военный обозреватель»

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опубликовало фильм об иностранных наемниках, участвующих в боевых действиях против России в составе Интернационального легиона Вооруженных сил республики (ВСУ). Кадры из него опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На опубликованном видео запечатлены перемещения наемников в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) весной 2023 года во время боев против подразделений Вооруженных сил России и ЧВК «Вагнер». В частности, на заснятых от первого лица кадрах показано, как подразделение иностранцев попадает под удар минометов и артиллерии и спешно покидает обстреливаемые позиции.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что украинские войска начинают отступать из Часова Яра, поскольку оставшейся там живой силы не хватает для удержания городских кварталов. До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял об участвующих в боях около Часова Яра иностранных наемниках ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский предложил вручить СБУ свои учебники истории. Почему на Украине завели уголовное дело против помощника Путина?

      В Запорожской области отметили сокращение «мясных штурмов» ВСУ

      В России сотрудник ГАИ сбил детей

      Названы способы сжечь «глубокий» жир на животе и боках

      ВСУ попытались нанести по России комбинированный воздушный удар

      Стало известно о поиске Макроном союзников для отправки солдат на Украину

      Одна страна захотела нарастить поставки кофе в Россию

      Атаки ВСУ в сторону Крыма назвали угрозой для Запорожской АЭС

      Военный эксперт объяснил отступление ВСУ под Часовым Яром

      Травматолог назвал мешающие укреплению костей продукты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше