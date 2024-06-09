ГУР показало кадры участия иностранных наемников в боях за Артемовск

ГУР Украины показало кадры участия иностранных наемников ВСУ в боях за Артемовск

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опубликовало фильм об иностранных наемниках, участвующих в боевых действиях против России в составе Интернационального легиона Вооруженных сил республики (ВСУ). Кадры из него опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На опубликованном видео запечатлены перемещения наемников в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) весной 2023 года во время боев против подразделений Вооруженных сил России и ЧВК «Вагнер». В частности, на заснятых от первого лица кадрах показано, как подразделение иностранцев попадает под удар минометов и артиллерии и спешно покидает обстреливаемые позиции.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что украинские войска начинают отступать из Часова Яра, поскольку оставшейся там живой силы не хватает для удержания городских кварталов. До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял об участвующих в боях около Часова Яра иностранных наемниках ВСУ.