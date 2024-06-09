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21:43, 9 июня 2024Спорт

«Макдоналдс» переименуется в честь игрока НХЛ при одном условии

«Макдоналдс» переименуется в McDavid’s при победе «Эдмонтона» в Кубке Стэнли
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид. Фото: Julio Cortez / AP

«Макдоналдс» (McDonald's) заявил о готовности частично переименоваться в McDavid’s. Об этом сообщается на странице компании в соцсети X.

Изменение произойдет при одном условии — победе клуба «Эдмонтон Ойлерс» в Кубке Стэнли. Переименование произойдет в честь капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Коннора Макдэвида и будет действовать по всему Эдмонтону.

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Эдмонтон» разгромно проиграл «Флориде Пантерс». Встреча завершилась со счетом 0:3, российский голкипер победителей Сергей Бобровский сделал шатаут и установил рекорд.

Канадские клубы не выигрывали Кубок Стэнли с 1993 года. Действующим обладателем трофея является «Вегас Голден Найтс».

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      Дарья Коршунова
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