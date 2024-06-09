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11:47, 9 июня 2024Спорт

Названы способы сжечь «глубокий» жир на животе и боках

Фото: Venti Views / Unsplash

Фитнес-тренер Рик Ричи назвал способы сжечь «глубокий» жир на животе и боках. Его слова приводит Men Today.

Ричи заявил, что после приема пищи нужно отправляться на прогулку. Кроме того, следует стараться подниматься по лестнице вместо лифта и ежедневно заниматься аэробными тренировками не менее 30 минут. Он подчеркнул, что важно сохранять и наращивать мышцы. Для этого необходимо тренироваться с отягощениями, выполнять силовые упражнения или заниматься йогой.

Также тренер рекомендовал высыпаться каждую ночь. По его мнению, из-за недостатка сна количество висцерального жира может увеличиться. Последним Ричи посоветовал снизить уровень стресса, так как из-за переживаний в организме вырабатывается кортизол, который также приводит к жиру. Для борьбы со стрессом стоит заниматься йогой и медитацией.

6 мая американский фитнес-тренер Брайан Кран перечислил топ-3 упражнений для мужчин старше 40 лет, которые подходят для похудения без потери мышечной массы. Обязательными упражнениями Кран назвал тягу гантелей, отжимания и приседания.

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      Андрей Стрельцов
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