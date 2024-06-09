Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:37, 9 июня 2024Бывший СССР

В Одесской области прогремели взрывы

В Одессе в ночь на 8 июня на фоне тревоги прогремел взрыв
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Unsplash

В Одесской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

Отмечается, что взрывы произошли на фоне объявленной воздушной тревоги. «Одесская область — взрывы», — написано в публикации.

Материалы по теме:
Украина готовит наступление на Херсон. ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
Украина готовит наступление на Херсон.ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
19 октября 2022
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»: масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»:масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
24 октября 2022
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022

Ранее на Украине сообщили о взрыве в Николаеве. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлялась в Харьковской области с 00:25.

7 июня в многоэтажном доме в Киеве произошел взрыв. В социальных сетях сообщали, что взрыв произошел в результате детонации аккумулятора. До этого о взрывах в украинской столице сообщалось 1 июня.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Красная линия пересечена». Министр обороны Австрии оценила последствия разрешения ВСУ бить западным оружием по России

      Додон оценил вероятность нападения Украины на Приднестровье

      Средства ПВО сбили беспилотник над российским регионом

      Против бывшего игрока «Что? Где? Когда?» задумали возбудить уголовное дело

      В Одесской области прогремели взрывы

      Полиция Чехии усилила меры безопасности из-за информации об угрозе теракта

      Рособрнадзор проверит организующие экзамены по русскому для иностранцев вузы

      Украинские военные подсели на энергетики

      Гигантский питон съел мать четверых детей в Индонезии

      Обнаружена рябь от столкновения Млечного Пути и неизвестного объекта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше