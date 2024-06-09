В Одесской области прогремели взрывы

В Одессе в ночь на 8 июня на фоне тревоги прогремел взрыв

В Одесской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

Отмечается, что взрывы произошли на фоне объявленной воздушной тревоги. «Одесская область — взрывы», — написано в публикации.

Ранее на Украине сообщили о взрыве в Николаеве. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлялась в Харьковской области с 00:25.

7 июня в многоэтажном доме в Киеве произошел взрыв. В социальных сетях сообщали, что взрыв произошел в результате детонации аккумулятора. До этого о взрывах в украинской столице сообщалось 1 июня.

