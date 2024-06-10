Бывшая жена вратаря Сафонова обратилась в ПСЖ

Бывшая жена Сафонова обратилась в ПСЖ из-за невыплаты вратарем алиментов

Бывшая жена вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасия Сафонова обратилась в ПСЖ. Об этом ТАСС рассказал ее юрист Максим Шилов.

«Пока не было ответа от ПСЖ, только сегодня обратились, в главное управление службы приставов тоже обратились только сегодня — на личный прием к руководству», — заявил Шилов. Юрист подчеркнул, что на данный момент футболист не выплатил алименты.

Шилов добавил, что семья Сафоновой ищет адвоката во Франции. Он также заявил о намерении обратиться в учрежденную Россией и Францией комиссию по спору по детям, которая работает на территории Франции. «Матвей Евгеньевич до сих пор требует передать на воспитание не достигшую трех лет дочь ему. Видимо, придется применять данные нормы международного частного права для разрешения данного конфликта», — объяснил специалист.

Ранее стало известно, что Сафонову запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов. После перерасчета вратарь оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Из-за этого его трансфер в ПСЖ может находиться под угрозой срыва. При этом сам футболист назвал информацию о запрете на выезд слухами.

25 мая сообщалось, что Сафонов близок к переходу в ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности по подписанию пятилетнего контракта.

