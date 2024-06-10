Кафельников оценил шансы 17-летней россиянки на победу в турнирах Большого шлема

Теннисист Кафельников: Андреевой еще рано выигрывать турниры Большого шлема

У 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой нет шансов в этом году победить на оставшихся в сезоне двух турнирах Большого шлема — Уимблдоне и US Open, считает теннисист, заслуженный мастер спорта Евгений Кафельников. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективах спортсменки выиграть на соревнованиях.

«Вообще никаких нет шансов. Ей еще рано выигрывать. Будет тренироваться, будет работать — все возможно. Но не в этом году», — поделился мнением он.

Россиянка Мирра Андреева поднялась на 15 мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на сайте организации. Она переместилась с 38-ой на 23-ю позицию. Лучшей из россиянок в списке остается Дарья Касаткина, которая потеряла одну строчку и заняла 14-ю строчку. Рядом с ней расположились соотечественницы Людмила Самсонова и Екатерина Александрова, которые занимают 15-е и 16-е места соответственно.

На завершившемся чемпионате «Ролан Гаррос» во Франции Андреева стала единственной из всех российских спортсменов, которая прошла дальше всех и добралась до полуфинала. Зимой во время турнира Australian Open Андреева вылетела на четвертом круге.