В «Химках» оценили возможность подписания Дзюбы

Тренер «Химок» Талалаев заявил, что не возьмет Дзюбу в клуб без личной беседы

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев оценил возможность подписания нападающего Артема Дзюбы. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы всегда готовы к переговорам. В футбольном мире мой телефон знает каждый. Как вы можете убедиться, даже здесь, в отпуске, я всегда доступен для звонка. Но Дзюба мне не звонил», — заявил Талалаев. Он подчеркнул, что без личной беседы не возьмет ни одного игрока в клуб.

Подмосковные «Химки» выиграли Первую лигу в сезоне-2023/2024. Благодаря этому клуб получил право в следующем сезоне снова выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы. Форвард представлял команду с февраля 2023-го.