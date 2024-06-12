Самым опасным «симптомом» русофобии является тот факт, что некоторые страны НАТО разрешили Украине наносить удары из своего оружия по территории России. Об этом пишет египетская газета Al Ahram.
В публикации указывается на опасность эскалации конфликта и его выхода за пределы Украины. В таком случае угроза может возникнуть для всего мира, говорится там.
«Готовность ряда европейских стран подлить масла в украинский огонь трудно объяснить, исходя из соответствующих подходов к подобной ситуации в международных отношениях», — пишет газета. Авторы также подчеркнули, что от Кремля не исходит никакой реальной угрозы, о которой говорят лидеры стран Запада.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что русофобия ослепляет Запад и лишает его разума. Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров, рассуждая о препятствиях на пути к переговорам по Украине, также говорил о высокомерии Запада и его нацеленности на русофобию.