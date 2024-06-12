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17:31, 12 июня 2024Интернет и СМИ

Назван самый опасный «симптом» русофобии на Западе

Al Ahram: разрешение наносить удары по РФ является опасным «симптомом» русофобии

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Самым опасным «симптомом» русофобии является тот факт, что некоторые страны НАТО разрешили Украине наносить удары из своего оружия по территории России. Об этом пишет египетская газета Al Ahram.

В публикации указывается на опасность эскалации конфликта и его выхода за пределы Украины. В таком случае угроза может возникнуть для всего мира, говорится там.

«Готовность ряда европейских стран подлить масла в украинский огонь трудно объяснить, исходя из соответствующих подходов к подобной ситуации в международных отношениях», — пишет газета. Авторы также подчеркнули, что от Кремля не исходит никакой реальной угрозы, о которой говорят лидеры стран Запада.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что русофобия ослепляет Запад и лишает его разума. Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров, рассуждая о препятствиях на пути к переговорам по Украине, также говорил о высокомерии Запада и его нацеленности на русофобию.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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