Al Ahram: разрешение наносить удары по РФ является опасным «симптомом» русофобии

Самым опасным «симптомом» русофобии является тот факт, что некоторые страны НАТО разрешили Украине наносить удары из своего оружия по территории России. Об этом пишет египетская газета Al Ahram.

В публикации указывается на опасность эскалации конфликта и его выхода за пределы Украины. В таком случае угроза может возникнуть для всего мира, говорится там.

«Готовность ряда европейских стран подлить масла в украинский огонь трудно объяснить, исходя из соответствующих подходов к подобной ситуации в международных отношениях», — пишет газета. Авторы также подчеркнули, что от Кремля не исходит никакой реальной угрозы, о которой говорят лидеры стран Запада.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что русофобия ослепляет Запад и лишает его разума. Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров, рассуждая о препятствиях на пути к переговорам по Украине, также говорил о высокомерии Запада и его нацеленности на русофобию.