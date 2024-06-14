Виртц из сборной Германии стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы

Виртц из сборной Германии забил первый гол чемпионата Европы-2024

Флориан Виртц из сборной Германии стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

21-летний немец забил гол в стартовом матче турнира, в котором хозяйка Евро-2024 — сборная Германии играет с Шотландией. Виртц открыл счет на 10-й минуте встречи.

Кроме Германии и Шотландии, в группе А сыграют Венгрия и Швейцария. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии.

Ранее чемпион мира в составе сборной Франции Антуан Гризманн назвал фаворитов Евро-2024. «Думаю, фаворитов несколько. Это Германия, которая играет дома. Потом есть Нидерланды, Хорватия, Италия, Испания, Англия. Это будет действительно напряженный турнир», — сказал Гризманн.