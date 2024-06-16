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22:41, 16 июня 2024Россия

Стало известно о перегруженности ростовского СИЗО

Член СПЧ Мельников: перелимит в ростовском СИЗО составляет до 400 человек

Фото: Федор Ларин / РИА Новости

Перелимит в ростовском СИЗО, где несколько преступников захватили заложников, составляет от 200 до 400 человек. Об этом сообщил член Совета по правам человека России, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников в беседе с РИА Новости.

Мельников подчеркнул, что для среднестатистического СИЗО перелимит — «вполне привычное явление». «У меня ощущение, что не осталось тех, кто не говорит о необходимости разгружать изоляторы, чаще избирать альтернативные содержанию под стражей меры пресечения», — отметил член СПЧ.

Однако правозащитник подчеркнул, что в данном вопросе есть прогресс, но он совсем не ощутим.

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      Юлия Мискевич
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