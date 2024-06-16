Стало известно о перегруженности ростовского СИЗО

Член СПЧ Мельников: перелимит в ростовском СИЗО составляет до 400 человек

Перелимит в ростовском СИЗО, где несколько преступников захватили заложников, составляет от 200 до 400 человек. Об этом сообщил член Совета по правам человека России, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников в беседе с РИА Новости.

Мельников подчеркнул, что для среднестатистического СИЗО перелимит — «вполне привычное явление». «У меня ощущение, что не осталось тех, кто не говорит о необходимости разгружать изоляторы, чаще избирать альтернативные содержанию под стражей меры пресечения», — отметил член СПЧ.

Однако правозащитник подчеркнул, что в данном вопросе есть прогресс, но он совсем не ощутим.