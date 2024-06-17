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16:20, 17 июня 2024Спорт

Болельщики сборной Сербии скандировали имя Путина перед матчем Евро-2024 с Англией

Сербские фанаты на улице скандировали имя Путина перед матчем Евро с Англией

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Болельщики сборной Сербии по футболу скандировали имя президента России Владимира Путина перед матчем команды против Англии на чемпионате Европы-2024. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах присутствует скопление сербских фанатов на одной из улиц Гельзенкирхена, где проходил матч. Один из сербских болельщиков во время скандирования держит в руках российский флаг.

Ранее сообщалось, что на матче были замечены российские флаги. Игра завершилась со счетом 1:0 в польщу англичан.

Перед матчем болельщики команд устроили драку. Сообщалось, что группа англичан напала на бар, где находились сербские фанаты. При этом, предположительно, их спровоцировали албанцы.

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      Алексей Гусев
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