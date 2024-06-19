Илью Яшина выпустили из штрафного изолятора. Где сейчас находится бывший депутат?

Экс-мундепа Илью Яшина перевели из ШИЗО в помещение камерного типа

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан Минюстом России иностранным агентом), отбывающего наказание в смоленской ИК № 3, выпустили из штрафного изолятора (ШИЗО).

Осужденного перевели в помещение камерного типа (ПКТ). В Telegram-канале политика поясняется, что ПКТ представляет собой «ту же камеру ШИЗО, только уже на постоянной основе». Яшин также добавил, что вместе с адвокатами готовился к такому развитию событий.

Яшин оказался в ШИЗО за нарушения режима

О переводе Яшина в ШИЗО на 15 суток стало известно 22 мая. Тогда Яшин заявил, что был подвергнут наказанию по формальному поводу — за то, что покинул спальное место в бараке якобы на три минуты позже команды «подъем». Яшин считает, что администрация колонии решила сорвать его трехдневное свидание с родителями, которое должно было начаться 27 мая.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Смоленской области позднее объяснили, что Яшина водворили в штрафной изолятор за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка исправительного учреждения». В пресс-службе ведомства также добавили, что содержание в ШИЗО осуществляется без нарушений законодательства, а температурный режим в камерах изолятора соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

У Яшина обнаружили интерес к экстремизму

4 марта сообщалось, что Яшина поставили на особый учет. Руководство колонии сочло экс-мундепа как заключенного, «склонного к изучению и распространению экстремизма». Сам политик заявил, что этот статус связан с «политическим характером» его уголовной статьи.

Уголовное дело в отношении Яшина было возбуждено в июле 2022 года. Депутата обвинили в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. По данным следствия, он разместил на YouTube видеозапись, в которой содержались ложные сведения о якобы совершении российскими военными преступлений в отношении мирных жителей в украинском городе Буче.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил политика к восьми с половиной годам колонии, а также запретил на протяжении четырех лет после отбывания наказания заниматься администрированием сайтов в интернете. Свою вину Яшин не признал.