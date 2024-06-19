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21:14, 19 июня 2024Интернет и СМИ

В Китае оценили значение визита Путина в КНДР

GT: сближение России и КНДР — рациональное решение

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Укрепление отношений России и КНДР является рациональным решением. Об этом заявили китайские эксперты в беседе с Global Times, комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Северную Корею.

Эксперты отметили, что налаживание взаимоотношений имеет важное значение. Политика США по изоляции двух стран подталкивает их к взаимному сотрудничеству, а заключаемые договоры создадут новую головную боль чиновникам Белого дома.

19 июня завершился официальный визит президента России Владимира Путина в КНДР завершился, а его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном продлилась 11 часов.

В ходе визита российский лидер подарил Ким Чен Ыну автомобиль российской марки Aurus («Аурус»), сел за руль машины и прокатил своего визави. Как указал помощник президента России Юрий Ушаков, Путин также получил хорошие подарки, которые «связаны с изображением нашего президента».

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      Евгений Силаев
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