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22:51, 20 июня 2024Бывший СССР

На Украине назвали главных игроков для урегулирования конфликта

Политолог Бондаренко: ключевыми игроками для мира на Украине являются РФ и США

Фото: Urs Flueeler / Pool / Reuters

Странами, которые урегулируют конфликт на Украине, будут РФ и США, считает украинский политолог Константин Бондаренко. Его слова приводит РИА Новости.

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сегодняшний день не является игроком в этой войне. Вопрос будет решаться в дипломатическом ключе между Россией и Соединенными Штатами, возможно, с учетом мнения Великобритании», — сказал он. Вместе с этим эксперт допустил, что заморозка конфликта выглядит самым вероятным его исходом.

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14 июня Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что российский лидер не вправе ставить Киеву условия мира. Он также добавил, что Запад готов говорить с РФ лишь при условии отвода российских сил.

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      Сергей Грехов
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