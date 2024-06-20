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08:55, 20 июня 2024Экономика

Россиянам рассказали об эмоциональном характере укрепления курса рубля

Аналитик Пырьева: укрепление курса рубля связано с адаптацией к новым санкциям

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Наблюдающаяся на российском валютном рынке волатильность является следствием новых антироссийских санкций и носит эмоциональный характер, считает аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Ее слова приводит «Коммерсантъ».

Текущую динамику курса доллара специалист связала с отсутствием спроса на любую валюту, связанную с «непониманием того, как будут производиться дальнейшие расчеты». По ее словам, как только нынешняя неопределенность на рынках завершится, американская валюта начнет расти, а ее курс будет определяться показателями внешней торговли.

Исходя из показателей платежного баланса РФ, Пырьева полагает, что речь пойдет о возвращении стоимости доллара к диапазону от 87 до 93-94 рублей.

Дальнейшее «не вполне оправданное» падение курса юаня, снижающегося вместе с переставшими торговаться на Мосбирже долларом и евро, может потребовать вмешательства Банка России, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. Он отметил, что слабый спрос на китайскую валюту связан с рядом факторов, среди которых неготовность некоторых иностранных компаний переходить на оплату в этой валюте и проблемы с проведением платежей. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в этой связи напомнил о том, что весной 2022 года на фоне сокращения импорта и ограничения оттока капитала рубль окреп к ключевым валютам еще сильнее, чем сейчас.

Банк России в среду второй день подряд резко уменьшил официальные курсы доллара и евро, составившие на 20 июня 82,63 и 89,09 рубля соответственно. Таким образом, европейская валюта упала на 4,21 рубля, американская — на 4,41 рубля. Серьезно снизилась и стоимость юаня, опускавшегося в ходе торгов 19 июня ниже 11 рублей. ЦБ скорректировал его курс на 63 копейки, до 11,17 рубля.

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      Дмитрий Воронин
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