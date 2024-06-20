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16:13, 20 июня 2024Бывший СССР

В Киеве надругались над могилами солдат ВСУ. Неизвестные разрисовали портреты и разбросали цветы

В Киеве устроили погром на могилах бойцов ВСУ Коцюбайло и Пильщикова

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Неизвестные устроили погром на могилах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве. Они разрисовали портреты солдат и флаги, а также разбросали цветы и венки.

В частности, пострадала могила одного из лидеров экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России) Дмитрия Коцюбайло.

Неизвестные надругались над могилами трех военных

Издание «Страна.ua» опубликовало видеозапись с кладбища, где произошел инцидент. На кадрах видно, что на могилах солдат ВСУ разрисованы портреты и испорчены национальные флаги, разбросаны свечи, цветы и венки. Уточняется, что под удар попали место захоронения трех военнослужащих: Дмитрия Да Винчи Коцюбайло, Андрея Джуса Пильщикова и Павла Петриченко.

Полиция Киева начала уголовное производство по факту надругательства над могилами бойцов ВСУ, сообщается в ее Telegram-канале. «Информация о происшествии поступила в столичную полицию от охранника парка "Аскольдова могила". По его информации, неизвестная женщина повредила портреты павших военнослужащих, избила лампадки на могилах и вырвала цветы», — говорится в сообщении.

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины («Надругательство над могилой»). Силовики устанавливают личность нарушительницы. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Женщина, надругавшаяся над могилами бойцов, попала на камеры видеонаблюдения, которые установлены на кладбище. Кадры опубликовала киевская прокуратура.

Джуса называли одним из «призраков Киева»

Андрей Пильщиков с позывным Джус считался его одним из «призраков Киева» — сборного образа летчиков 40-й бригады тактической авиации. «Призрак Киева — это супергерой-легенда, характер которого был создан украинцами», — заявляли в ВСУ.

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Комбат 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи) был одним из лидеров «Правого сектора» и воевал под Артемовском (украинское название — Бахмут) в 2023 году. В конце 2021 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины и наградил медалью «Золотая звезда».

Уход сержанта Павла Петриченко в апреле 2024-го вызвал слухи о кончине главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Солдат попал под обстрел в Донецкой народной республике. Отмечалось, что Петриченко был известен в кругах украинских националистов. Также он стал инициатором сбора подписей за запрет азартных игр для военнослужащих ВСУ.

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