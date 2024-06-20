Япония резко нарастила закупки одного деликатеса в России

Япония нарастила импорт морских ежей из России на 45 процентов

Япония в апреле резко нарастила импорт морских ежей из России. Год к году показатель закупок этого деликатеса увеличился сразу на 45 процентов, до 1,5 миллиарда иен, или почти 900 миллионов рублей, следует из подсчетов РИА Новости.

Отмечается, что РФ в указанном месяце оказалась единственным поставщиком морских ежей в Японию.

Как указывает агентство, такая динамика закупок наблюдается на фоне того, что оператор японской АЭС «Фукусима» в августе 2023 года начал сброс в океан охлаждавшей поврежденные реакторы воды, которую очистили от 62 видов радионуклидов, за исключением трития.

После этого Китай запретил импорт всей японской продукции морского промысла и усилил таможенный контроль других продуктов из страны. Россия также ввела ограничения на поставки японской рыбной продукции.

На фоне антироссийских санкций Запада, к которым присоединилась и Япония, товарооборот страны с РФ в 2024 году сокращается.