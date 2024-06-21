Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:26, 21 июня 2024Силовые структуры

В Москве начался суд над генералами МВД по обвинению во взяточничестве

В Москве начался суд на тремя петербургскими генералами МВД

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Москве суд начал рассматривать дело против трех генералов петербургского ГУ МВД по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о бывшем руководстве санкт-петербургской полиции: начальнике главка генерал-лейтенанте Сергее Умнове, начальнике тыла ГУ генерал-майоре Иване Абакумове и руководителе регионального УГИБДД генерал-майоре Алексее Семенове. Их обвиняют в получении взятки в размере 64,6 миллиона рублей. Фигурантом по делу также проходит начальник правового отдела инспекции Елена Копьева, в 2022 году ее поместили в СИЗО по решению суда.

Уголовное дело рассматривает Хамовнический суд Москвы. Изначально заседание планировалось в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга по территориальному принципу, однако Генеральная прокуратура попросила Верховный суд сменить юрисдикцию в целях объективности рассмотрения материалов расследования, уточняет «Коммерсантъ».

Расследование началось в июне 2020 года, тогда следователи предполагали, что сотрудники регионального ГУ МВД использовали средства Фонда содействия программам полиции в личных целях. В конце 2021 года материалы были переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

В июле 2022 года последовали задержания основных фигурантов по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Умнова, Абакумова, Семенова и Копьеву. Свою вину все четверо не признали.

Кроме того, в числе подсудимых также оказались четверо предпринимателей, которые, по их словам, добровольно спонсировали полицию через НКО «Фонд содействия программам ГУВД». Они объяснили, что таким образом вносили свою лепту в борьбу с преступностью.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ. Есть жертвы среди мирного населения

      Российский город накрыло пеплом

      В ЕС потребовали от партии Орбана письменных гарантий помощи Украине

      На Западе забили тревогу из-за российской авиабомбы

      Режиссер «Онегина» экранизирует «Войну и мир»

      В Белоруссии началась внезапная проверка готовности армии

      Освободившийся из колонии за коррупцию экс-губернатор раскрыл свои планы

      В российском регионе нашли пропавший вертолет с телами четырех человек

      На Украине рассказали о переговорах с ЕС о возвращении в страну уклонистов

      Медведев назвал условие для переговоров с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше