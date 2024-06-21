В Москве начался суд над генералами МВД по обвинению во взяточничестве

В Москве начался суд на тремя петербургскими генералами МВД

В Москве суд начал рассматривать дело против трех генералов петербургского ГУ МВД по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о бывшем руководстве санкт-петербургской полиции: начальнике главка генерал-лейтенанте Сергее Умнове, начальнике тыла ГУ генерал-майоре Иване Абакумове и руководителе регионального УГИБДД генерал-майоре Алексее Семенове. Их обвиняют в получении взятки в размере 64,6 миллиона рублей. Фигурантом по делу также проходит начальник правового отдела инспекции Елена Копьева, в 2022 году ее поместили в СИЗО по решению суда.

Уголовное дело рассматривает Хамовнический суд Москвы. Изначально заседание планировалось в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга по территориальному принципу, однако Генеральная прокуратура попросила Верховный суд сменить юрисдикцию в целях объективности рассмотрения материалов расследования, уточняет «Коммерсантъ».

Расследование началось в июне 2020 года, тогда следователи предполагали, что сотрудники регионального ГУ МВД использовали средства Фонда содействия программам полиции в личных целях. В конце 2021 года материалы были переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

В июле 2022 года последовали задержания основных фигурантов по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Умнова, Абакумова, Семенова и Копьеву. Свою вину все четверо не признали.

Кроме того, в числе подсудимых также оказались четверо предпринимателей, которые, по их словам, добровольно спонсировали полицию через НКО «Фонд содействия программам ГУВД». Они объяснили, что таким образом вносили свою лепту в борьбу с преступностью.