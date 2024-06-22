Полузащитник сборной Франции установил рекорд для европейских футболистов

Франция не проиграла ни одного матча в основное время с Н'Голо Канте в составе

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте установил рекорд для европейских футболистов. Об этом пишет «Чемпионат».

Французы не проиграли ни одного матча на чемпионата мира и Европы в основное время, когда Канте был в составе. С ним у французской сборной 12 побед и пять ничьих.

21 июня команда Дидье Дешама сыграла вничью с Нидерландами во втором туре группового этапа Евро-2024. Канте был признан лучшим игроком этой встречи. Он также удостоился аналогичной награды в первом поединке Франции на турнире, когда его команда была сильнее Австрии 1:0. Канте — единственный футболист Евро-2024, которого дважды подряд признали лучшим игроком матча.

33-летний французский опорный полузащитник является чемпионом мира и серебряным призером Евро в составе своей национальной команды. На клубном уровне Канте играет за «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.