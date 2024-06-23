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14:53, 23 июня 2024Спорт

Главный тренер сборной Франции оценил восстановление сломавшего нос Мбаппе

Дидье Дешам заявил, что восстановление Мбаппе идет в правильном направлении

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам оценил восстановление сломавшего нос Килиана Мбаппе. Его слова приводит RMC Sport.

«Начнет ли он игру с Польшей во вторник? Увидим. Все идет в правильном направлении. Есть гематома, которая будет уменьшаться с каждым днем, он привыкнет к маске, которая немного изменяет его зрение», — заявил Дешам.

Из-за травмы Мбаппе не принял участие во втором матче сборной Франции на групповом этапе против Нидерландов. Нападающий был заявке, но на поле так и не появился. Вместо этого форвард сыграл в товарищеской встрече с немецким клубом «Падерборн» и забил два мяча — в этом матче принимали участие футболисты французской сборной, не вышедшие на поле в поединке против Нидерландов.

Мбаппе получил перелом носа в первой встрече группового этапа Евро-2024 против Австрии. Изначально была информация, что футболисту потребуется операция, но ее удалось избежать.

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      Илья Костин
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