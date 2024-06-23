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17:00, 23 июня 2024Силовые структуры

Стало известно место запуска ракет ATACMS по Севастополю

ТАСС: ВСУ запускали ракеты ATACMS по Севастополю из района Николаева

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

Американские ракеты ATACMS, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли 23 июня Севастополь, запускались из района города Николаев на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Предварительно, район пуска был из Николаева», — сказал собеседник агентства. По его данным, на данный момент принимаются меры по ликвидации расчета, который запускал ракеты.

При атаке со стороны Украины ранения получили 124 человека. Пятерых спасти не удалось. «Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах», — добавил губернатор города, подчеркнув, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии.

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      Никита Абрамов
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