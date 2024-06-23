Тренер сборной Германии пожаловался на газон немецкого стадиона перед матчем Евро-2024

Юлиан Нагельсман заявил, что газон подвергает игроков риску получить травму

Тренер сборной Германии по футболу Юлиан Нагельсман пожаловался на газон стадиона в немецком Франкфурте перед матчем Евро-2024. Его цитирует Sky Sport Germany.

«Газон очень вязкий и мягкий. Для крупных футболистов играть на таком, что ездить на летних шинах зимой. Это способно привести к несчастному случаю», — заявил Нагельсман. Он добавил, что его в данной ситуации больше волнует не игра в футбол, а риск получения игроками серьезных травм.

Сборная Германии сегодня проведет заключительный матч группового этапа против Швейцарии. Эта встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее немцы одержали в группе две победы. Сначала команда Нагельсмана разгромила Шотландию 5:1, затем была сильнее Венгрии 2:0. Сборная Германии уже обеспечила себе выход в плей-офф, за два матча установив командный рекорд по количеству голов на групповом этапе чемпионатов Европы.