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10:27, 23 июня 2024Спорт

Тренер сборной Германии пожаловался на газон немецкого стадиона перед матчем Евро-2024

Юлиан Нагельсман заявил, что газон подвергает игроков риску получить травму

Фото: Vitalii Vitleo / Shutterstock / Fotodom

Тренер сборной Германии по футболу Юлиан Нагельсман пожаловался на газон стадиона в немецком Франкфурте перед матчем Евро-2024. Его цитирует Sky Sport Germany.

«Газон очень вязкий и мягкий. Для крупных футболистов играть на таком, что ездить на летних шинах зимой. Это способно привести к несчастному случаю», — заявил Нагельсман. Он добавил, что его в данной ситуации больше волнует не игра в футбол, а риск получения игроками серьезных травм.

Сборная Германии сегодня проведет заключительный матч группового этапа против Швейцарии. Эта встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее немцы одержали в группе две победы. Сначала команда Нагельсмана разгромила Шотландию 5:1, затем была сильнее Венгрии 2:0. Сборная Германии уже обеспечила себе выход в плей-офф, за два матча установив командный рекорд по количеству голов на групповом этапе чемпионатов Европы.

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      Илья Костин
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