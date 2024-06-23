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08:45, 23 июня 2024Мир

В Южной Корее назвали условие поставок оружия Украине

Чан Хо Чжин: поставки оружия Сеулом Киеву зависят от сотрудничества РФ и КНДР

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Южная Корея не будет придерживаться ограничений в вопросе поставок оружия на Украину, если Россия в рамках сотрудничества с КНДР передаст ей современные военные технологии. Такое условие назвал глава управления национальной безопасности администрации президента республики Чан Хо Чжин в эфире канала KBS.

«Все зависит от того, что будет делать Россия. Останутся ли какие-то линии для нас, если Россия даст высокоточное оружие Северной Корее?», — заявил чиновник.

При этом он не стал раскрывать, какое вооружение и при каких обстоятельствах Сеул может поставить Киеву, поскольку, по его словам, это ослабит «рычаг влияния» на Москву.

В ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном был подписан договор о стратегическом партнерстве. Он обязывает страны помогать друг другу в случае агрессии против одной из них.

После этого Южная Корея пообещала «пересмотреть» свою позицию по вопросу поставок оружия Украине. В настоящее время Сеул не оказывает Киеву военную помощь напрямую. Президент России Владимир Путин заявил, что если Южная Корея примет решение о поставках вооружений Украине, то Москва примет меры, которые не понравятся Сеулу.

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      Марина Совина
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