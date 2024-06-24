Россия ударила по крупному логистическому центру ВСУ. Там хранилось западное оружие перед отправкой на передовую

ВКС России поразили крупный логистический центр ВСУ с западным оружием

Вооруженные силы России (ВС) ударили по крупному логистическому центру Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Известно, что в центре хранилось западное оружие перед отправкой на передовую.

По информации ведомства, среди хранившегося на складе вооружения были и образцы западного производства. «[В центре] осуществлялось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного киевскому режиму западными странами», — говорится в сообщении.

Кроме того, говорилось о поражении скоплений живой силы и военной техники ВСУ в 112 районах за сутки. Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и артиллерией.

В МО уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26 487 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16 416 танков и других боевых бронированных машин, 1348 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 825 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 893 единицы специальной военной автомобильной техники.

Россия нанесла удар по заводу с западными боеприпасами в Одессе

Ранее сообщалось, что в Одессе произошел взрыв. Где именно это случилось, не уточнялось. После прилета начался сильный пожар, с разных точек города видны массивные клубы дыма.

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удар пришелся по заводу тяжелого краностроения «Краян». Он уточнил, что там находился склад с новыми ракетами, поставленными западными странами.

Кроме того, Лебедев отметил, что под удар попали 10 иностранных наемников. «Удар был (…) как раз к приезду иностранцев. Сообщают, что от восьми до десяти штук попали под прилет. Приехали с охраной, встречали какие-то шишки в погонах и гражданские», — сказал он.

Уточнялось, что украинские системы противовоздушной обороны не смогли справиться с российским ракетами. По информации партизан, удар по заводу был нанесен ракетами «Калибр».