Появились кадры из атакованного 29 беспилотниками российского региона

В сети появились кадры из Белгородской области, где сбили 29 беспилотников ВСУ

В сети появились кадры из Белгородской области, которую в ночь на вторник, 25 июня, атаковали 29 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах, снятый в темное время суток слышна работа двигателя беспилотника — громкий звук, похожий на жужжание.

По данным Минобороны, над Белгородской областью за ночь сбили 29 беспилотников. Еще один средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Воронежской областью.

Как уточнял губернатор Вячеслав Гладков, Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. Пострадала женщина — у нее диагностировали черепно-мозговую травму и перелом правой руки. Под удар попал и город Строитель — там из-за атаки шести дронов пострадали два местных жителя. Утром стало известно, что в Белгородском районе женщина получила несовместимые с жизнью травмы после прямого попадания снаряда в ее дом.