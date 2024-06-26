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11:39, 26 июня 2024Мир

Захарову напугал Ассанж после освобождения по одной причине

Захарова: молчание Ассанжа после освобождения из тюрьмы пугает

Фото: Eugene Hoshiko / АР

Молчание основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа после освобождения пугает и является подозрительным. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Очень напугало то, что Ассанж не сказал ни одного слова после того, как вышел из суда. Человек, который освобожден после стольких лет незаконного, несправедливого и унизительного преследования (...) Человек, который ставит правду и истину выше собственного благополучия — наверное, может что-то сказать людям, которые поддерживали его на протяжении всех этих 14 лет», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что она не располагает какой-либо информацией об условиях содержания Ассанжа в тюрьме.

24 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и улетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения. 25 июня он признал вину в шпионаже в суде Северных Марианских островов и дело было прекращено. Одним из условий сделки стал запрет на посещение США без разрешения.

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      Дарья Устьянцева
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