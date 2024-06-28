Планировавший перекрыть Балтику эстонский командующий ушел в отставку

Планировавший перекрыть Балтику командующий Сил обороны Эстонии ушел в отставку

Планировавший перекрыть Балтику командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем ушел в отставку. Об этом передает ERR.

Как сообщается, 28 июня Херем передал командование генерал-майору Андрусу Мерило в штабе Сил обороны в Таллине. Мерило исполнял обязанности заместителя командующего Сил обороны. Также в Эстонии сменился главнокомандующий ВМС страны, им стал Иво Вярк, возглавлявший отдел анализа и планирования Генштаба Сил обороны.

В апреле 2024 года Херем пригрозил атаковать российские города в случае нападения на Эстонию. Он заявил о готовности уничтожить инфраструктуру в Ивангороде, Печорах и других городах.

Ранее генерал назвал возможную блокаду Балтийского моря одним из ключевых вопросов для Эстонии. Он указал на противокорабельный арсенал страны и выступил за совместные действия с Польшей, Швецией и Финляндией в этом направлении.

