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09:51, 28 июня 2024Россия

В российском регионе из-за атаки дронов-камикадзе ВСУ начался пожар

Богомаз: из-за атаки дронов-камикадзе ВСУ в Белой Березке начался пожар

Фото: Reuters

В Брянской области дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали поселок Белая Березка Трубчевского района. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, в результате начался пожар на инфраструктурном объекте, а также было нарушено энергоснабжение. Число беспилотников и подробности об их цели Богомаз не уточнил. Мирные жители, по его данным, не пострадали.

Сейчас на месте работают пожарные. «После ликвидации возгорания, аварийные бригады приступят к восстановительным работам», — заверил губернатор.

Ранее в Минобороны России отчитались, что в ночь на 28 июня Украина выпустила по пяти российским регионам 25 беспилотников, 12 из которых сбили в Брянской области. После этого губернатор региона сообщил еще о двух дронах, сбитых над Навлинским и Суземским районами, и шести — над территорией Карачевского района.

Помимо этого, ВСУ атаковали при помощи беспилотника Брянск. По данным Богомаза, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы дрон повредил административное здание. Мирные жители не пострадали.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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