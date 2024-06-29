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10:30, 29 июня 2024Спорт

Купивший Сафонова ПСЖ заинтересовался трансфером украинского вратаря Лунина

Украинский вратарь Лунин может стать одноклубником россиянина Сафонова в ПСЖ
Андрей Лунин

Андрей Лунин. Фото: Isabel Infantes / Reuters

«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), который ранее купил российского голкипера Матвея Сафонова, заинтересовался трансфером украинского вратаря Андрея Лунина. Об этом пишет Defensa Central.

ПСЖ следит за ситуацией вокруг Лунина, так как он может потерять место основного голкипера мадридского «Реала» после восстановления от травмы Тибо Куртуа. Испанский клуб не планирует препятствовать уходу украинца, если он решит сменить команду.

Ранее стало известно, что Лунин захотел повышения зарплаты для того, чтобы остаться в «Реале». Отмечалось, что украинец требовал поднять оклад до уровня Тибо Куртуа. Мадридский клуб не был готов идти на такие условия.

14 июня ПСЖ объявил о переходе российского голкипера Сафонова. Контракт вратаря с клубом из столицы Франции рассчитан до 2029 года.

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      Илья Костин
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