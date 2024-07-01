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18:28, 1 июля 2024Бывший СССР

В России назвали способ борьбы с поставленными Украине истребителями F-16

Депутат Чепа: Россия готова к поставке истребителей F-16 Украине

Фото: Marcus Brandt / picture alliance / Getty Images

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал способ нейтрализации поставленных Украине Западом истребителей F-16. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что Россия была готова к поставке этого типа вооружений украинской армии.

Ранее бывший французский военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман сообщил, что на Украине заметили применение первых истребителей F-16, которые были обещаны Киеву западными союзниками. В России усомнились в факте появления этих истребителей у Украины.

«Мы понимаем, что рано или поздно их должны были поставить и их поставили. Насколько они действительно эксплуатируются — это пока предположение. Как они эксплуатируются и где находятся — это открытый вопрос», — сказал Чепа.

Мы это знали, мы к этому готовы. Наши средства ПВО изначально готовы к борьбе с этими самолетами, наши системы готовы их сбивать

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

В Белом доме признавали, что переданные Киеву американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины. До этого на Западе рассматривали возможность размещения самолетов за пределами республики.

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В Госдуме назвали F-16 законной целью России даже в том случае, если самолеты будут размещены за пределами Украины, но при этом будут участвовать в боевых вылетах.

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      Кирилл Садовский
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