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17:51, 2 июля 2024Спорт

МОК оценил отказ в допуске на Олимпиаду-2024 российским дзюдоистам

МОК: отказать дзюдоистам в допуске на Олимпиаду-2024 решила группа экспертов

Фото: Vincent Thian / AP

Международный олимпийский комитет (МОК) оценил отказ российским дзюдоистам в допуске на Игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В МОК заявили, что решение было принято группой экспертов комиссии по проверке соответствия индивидуальных нейтральных спортсменов критериям отбора (AINERP). Отмечается, что комиссия воспользовалась списками спортсменов, связанных со спортивными клубами, представляющими военные и силовые структуры.

Ранее МОК опубликовал список допущенных к участию в Играх-2024 россиян. Из 17 дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, до участия в соревнованиях были допущены только четверо.

После этого президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик заявил, что отечественные атлеты отказались от участия в Олимпиаде. Причиной стали условия допуска от МОК.

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      Анастасия Борисова
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