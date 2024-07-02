МОК оценил отказ в допуске на Олимпиаду-2024 российским дзюдоистам

МОК: отказать дзюдоистам в допуске на Олимпиаду-2024 решила группа экспертов

Международный олимпийский комитет (МОК) оценил отказ российским дзюдоистам в допуске на Игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В МОК заявили, что решение было принято группой экспертов комиссии по проверке соответствия индивидуальных нейтральных спортсменов критериям отбора (AINERP). Отмечается, что комиссия воспользовалась списками спортсменов, связанных со спортивными клубами, представляющими военные и силовые структуры.

Ранее МОК опубликовал список допущенных к участию в Играх-2024 россиян. Из 17 дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, до участия в соревнованиях были допущены только четверо.

После этого президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик заявил, что отечественные атлеты отказались от участия в Олимпиаде. Причиной стали условия допуска от МОК.