В Госдуме назвали сроки рассмотрения проекта об отмене ЕГЭ. Почему депутаты считают его «экспериментом» над школьниками?

Лантратова: Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ в октябре 2024 года

Государственная Дума в октябре 2024 года планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщила первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре Яна Лантратова депутат Госдумы

О том, что в России захотели отменить ЕГЭ, стало известно 5 июня. Законопроект был внесен в Госдуму на следующий день.

Депутаты выступили против «эксперимента над учащимися и школами»

Документ разработали депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП (Справедливая Россия — За правду). Он предполагает внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

По сути, происходит эксперимент над учащимися и школами, что является недопустимым. Формат ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только "проставлять галочки в клеточках". На ЕГЭ работает память школьника, а не его мышление пояснительная записка

Как подчеркивают парламентарии, в основе экзамена должно быть заложено применение учеником аналитических знаний и логических рассуждений. ЕГЭ, считают авторы законопроекта, привел к кризису, так как качество образования ухудшилось, а сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад.

Закон в случае его принятия может вступить в силу с 1 января 2025 года, а результаты уже сданных ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи и могут приниматься в вузах в качестве вступительных испытаний.

Рособрнадзор выступает за понятную и объективную альтернативу ЕГЭ

Комментируя инициативу, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отказ от ЕГЭ возможен при появлении альтернативы, которая должна быть понятной и объективной. Он добавил, что экзамен пока остается рабочей моделью.

Сейчас нет ни в одной стране мира другого подхода оценки знаний учащегося, кроме как экзамен. На сегодняшний день модель ЕГЭ, мы ее постоянно совершенствуем, она рабочая. Рособрнадзор открыт к конструктивным предложениям Анзор Музаев глава Рособрнадзора

Музаев допустил проведение экспертного обсуждения законопроекта с участием «всех заинтересованных лиц», чтобы обсудить «формат честной и прозрачной итоговой оценки знаний» выпускников после периода сдачи ЕГЭ в 2023 году.

В июне президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что в России проблема с кадрами в науке связана в том числе с результатами ЕГЭ. При этом, по его мнению, отказываться от этой формы экзамена и менять процедуру сдачи итоговой аттестации пока преждевременно.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в беседе с «Лентой.ру» счел перспективу законопроекта «неоптимистичной» и сравнил инициативу с «акцией привлечения внимания без последующего обсуждения».

По его мнению, главное преимущество ЕГЭ перед традиционными вступительными испытаниями — это возможность участвовать в конкурсе на поступление сразу в пять вузов. Мажуга также указал на объективность письменного ЕГЭ в отличие от устного экзамена.