Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:54, 2 июля 2024Россия

В Госдуме назвали сроки рассмотрения проекта об отмене ЕГЭ. Почему депутаты считают его «экспериментом» над школьниками?

Лантратова: Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ в октябре 2024 года

Фото: Aleksey Belkin / News.ru / Global Look Press

Государственная Дума в октябре 2024 года планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщила первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре

Яна Лантратовадепутат Госдумы

О том, что в России захотели отменить ЕГЭ, стало известно 5 июня. Законопроект был внесен в Госдуму на следующий день.

Материалы по теме:
Отмена обязательного ЕГЭ в России: могут ли разрешить не сдавать экзамен в 2025 году?
Отмена обязательного ЕГЭ в России:могут ли разрешить не сдавать экзамен в 2025 году?
22 марта 2024
«Заставляли снимать лифчики и даже трусики» Школьниц вынудили снять белье при досмотре на ЕГЭ. Кто виноват в скандале?
«Заставляли снимать лифчики и даже трусики»Школьниц вынудили снять белье при досмотре на ЕГЭ. Кто виноват в скандале?
29 мая 2024
Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз? Какие достижения учитывают в университетах в 2024 году
Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз?Какие достижения учитывают в университетах в 2024 году
10 июня 2024

Депутаты выступили против «эксперимента над учащимися и школами»

Документ разработали депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП (Справедливая Россия — За правду). Он предполагает внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

По сути, происходит эксперимент над учащимися и школами, что является недопустимым. Формат ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только "проставлять галочки в клеточках". На ЕГЭ работает память школьника, а не его мышление

пояснительная записка

Как подчеркивают парламентарии, в основе экзамена должно быть заложено применение учеником аналитических знаний и логических рассуждений. ЕГЭ, считают авторы законопроекта, привел к кризису, так как качество образования ухудшилось, а сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад.

Закон в случае его принятия может вступить в силу с 1 января 2025 года, а результаты уже сданных ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи и могут приниматься в вузах в качестве вступительных испытаний.

Материалы по теме:
Россия отказывается от Болонской системы — бакалавриата и магистратуры. Как изменится образование и что ждет студентов?
Россия отказывается от Болонской системы — бакалавриата и магистратуры.Как изменится образование и что ждет студентов?
26 мая 2022
«За улыбку наказывали» Оскорбления, буллинг и страх — с чем сталкиваются ученики самых лучших школ России?
«За улыбку наказывали»Оскорбления, буллинг и страх — с чем сталкиваются ученики самых лучших школ России?
12 мая 2023
«Он помог остановить развал страны» ЕГЭ ждет большая реформа. Как скандальный экзамен изменил Россию?
«Он помог остановить развал страны»ЕГЭ ждет большая реформа. Как скандальный экзамен изменил Россию?
21 марта 2024

Рособрнадзор выступает за понятную и объективную альтернативу ЕГЭ

Комментируя инициативу, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отказ от ЕГЭ возможен при появлении альтернативы, которая должна быть понятной и объективной. Он добавил, что экзамен пока остается рабочей моделью.

Сейчас нет ни в одной стране мира другого подхода оценки знаний учащегося, кроме как экзамен. На сегодняшний день модель ЕГЭ, мы ее постоянно совершенствуем, она рабочая. Рособрнадзор открыт к конструктивным предложениям

Анзор Музаевглава Рособрнадзора

Музаев допустил проведение экспертного обсуждения законопроекта с участием «всех заинтересованных лиц», чтобы обсудить «формат честной и прозрачной итоговой оценки знаний» выпускников после периода сдачи ЕГЭ в 2023 году.

В июне президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что в России проблема с кадрами в науке связана в том числе с результатами ЕГЭ. При этом, по его мнению, отказываться от этой формы экзамена и менять процедуру сдачи итоговой аттестации пока преждевременно.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в беседе с «Лентой.ру» счел перспективу законопроекта «неоптимистичной» и сравнил инициативу с «акцией привлечения внимания без последующего обсуждения».

По его мнению, главное преимущество ЕГЭ перед традиционными вступительными испытаниями — это возможность участвовать в конкурсе на поступление сразу в пять вузов. Мажуга также указал на объективность письменного ЕГЭ в отличие от устного экзамена.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме назвали сроки рассмотрения проекта об отмене ЕГЭ. Почему депутаты считают его «экспериментом» над школьниками?

      Экономист предсказал будущее рубля

      Детская задача привела в замешательство пользователей сети

      США выделили Польше кредит на противовоздушную оборону

      Российские истребители поразили пункт ВСУ неуправляемыми ракетами

      Российские системы ПВО уничтожили дрон ВСУ в российском регионе

      Южная Корея возобновила стрельбу у границы с КНДР

      Бывший сотрудник ЦРУ предупредил о новом союзе против США

      Россиянка побывала в США и раскрыла истинное отношение американцев к русским

      Мошенники изобрели новую легенду для обмана россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше