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16:55, 5 июля 2024Россия

Медведев порассуждал об истерике из-за визита Орбана в Россию

Медведев: истерика из-за визита Орбана показывает, что ЕС и США нужна война
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Истерика» из-за визита Виктора Орбана в Россию показывает, что Евросоюзу и США нужна война, а не мир. Об этом порассуждал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Визит Орбана уже осудил канцлер ФРГ Олаф Шольц, а премьер Эстонии Кая Каллас назвала Орбана смутьяном.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров призвал Запад не вешать на Орбана ярлыки из-за его визита в Россию, так как тот никого ни к чему не принуждает.

После переговоров с Орбаном президент России Владимир Путин сообщил, что они были посвящены в том числе конфликту на Украине.

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      Марк Леонов
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