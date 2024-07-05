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09:05, 5 июля 2024Спорт

Названы лучшие упражнения для сохранения формы после 50 лет

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Российский бодибилдер Денис Семенихин назвал лучшие упражнения для сохранения формы после 50 лет. Его слова приводит Men Today.

Семенихин рекомендовал выполнять на улице отжимания на брусьях и подтягивания широким хватом. В спортзале стоит делать жим лежа с весом 50 килограммов по пять подходов за тренировку, а также становую тягу сумо на 50 килограммов на крючках.. Кроме того, необходимо выполнять присед и «велосипед».

Помимо этого, Семенихин рассказал о челлендже пять тонн. Для его выполнения нужно сделать то количество подтягиваний и отжиманий на брусьях, которое при умножении на вес дает пять тонн.

Ранее американский фитнес-тренер Брайан Кран перечислил топ-3 упражнений для мужчин старше 40 лет, которые подходят для похудения без потери мышечной массы. Обязательными он назвал тягу гантелей, отжимания и приседания.

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      Анастасия Борисова
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