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08:39, 5 июля 2024Наука и техника

Российские войска получили «выносливые» пистолеты-пулеметы

«Ростех» передал Минобороны партию «выносливых» пистолетов-пулеметов ПП-2000

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Минобороны России получило партию пистолетов-пулеметов ПП-2000, которые отличаются выносливостью и способны вести огонь даже после погружения в воду и грязь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

Оружие российским войскам передал холдинг «Высокоточные комплексы». При массе и габаритах, сравнимых с аналогичными параметрами современного боевого пистолета, ПП-2000 позволяет вести эффективный огонь на дальности до 200 метров.

Пистолет является одним из самых легких в мире — 1,4 кг без магазина и приклада. Его особенность заключается в использовании запасного магазина в качестве плечевого упора. Рукоятку затвора и кнопку защелки магазина можно установить на любую сторону, что позволяет применять оружие как правше, так и левше.

ПП-2000 успешно прошел испытания, выдержав непрерывный огонь 410 выстрелами, что более чем вдвое превышает его заявленные тактико-технические характеристики. Перед этим пистолет много раз роняли в грязь и несколько раз погрузили в воду.

Ранее госкорпорация «Ростех» показала пистолет-пулемет ПП-2000 в образе росомахи. Там добавили, что росомахи — коренные обитатели сибирских и дальневосточных лесов — отличаются бесстрашием и невероятной выносливостью. «То же самое можно сказать и о ПП-2000», — заявили в госкорпорации.

В апреле «Ростех» сообщил, что российский пистолет-пулемет ПП-2000 прошел рекордный тест — в ходе испытаний оружие переехал внедорожник, после чего из него отстреляли более 400 патронов подряд.

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      Марина Совина
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