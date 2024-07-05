Участник СВО пожаловался на беззаконие и попросил помощи у Путина

Участник СВО записал видеообращение к Путину и пожаловался на чиновников

Участник специальной военной операции (СВО) записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Боец заявил, что столкнулся с «правовым беззаконием», сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

Военнослужащий пожаловался на работу главы Бийского района Алтайского края Дениса Артемова и муниципальных депутатов. По словам бойца, в 2021 году он взял в аренду несколько земельных участков. В 2024 году, когда мужчина уже находился в зоне СВО, администрация отказалась продлевать договоры.

«В течение шести месяцев, обращаясь в различные инстанции, я получал лишь одни отписки», — продолжил солдат. В связи с этим он попросил помочь закрепить за ним участки до окончания СВО. «Данная ситуация (...) мешает выполнять боевые задачи», — заключил он.

Ранее к президенту России обратился еще один участник спецоперации — гражданин Сербии Александр Иокич, которому на родине грозит 25-летний срок за наемничество. Доброволец рассказал, что после расформирования его подразделения у него не осталось легального основания для пребывания в России. Иокич заявил, что хотел бы остаться в России и продолжить отстаивать ее интересы в зоне проведения СВО.

Впоследствии депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что российская сторона предоставит бойцу временное убежище.