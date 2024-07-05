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17:54, 5 июля 2024Моя страна

В Челябинск ради одной цели приедут 300 фотографов

Фото: Антон Гаев / Фотобанк Лори

В Челябинск 8 июля ради одной цели приедут сотни фотографов. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Выяснилось, что около 300 молодых фотографов из разных регионов посетят Челябинск ради молодежного фестиваля «Без границ», который продлится до 12 июля. Участники мероприятия в течение нескольких дней будут снимать город и людей, посещать лекции, семинары и мастер-классы от лучших фотомастеров страны и мира.

Согласно материалу, молодым фотохудожникам расскажут про особенности портретной съемки и погрузят в уникальную технику цианотипии — эта техника позволяет получать необычные изображения синего оттенка под воздействием ультрафиолета. Также начинающие специалисты попробуют сами сделать снимок на столетний фотоаппарат.

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9 июля участников ждет фотомарафон по Челябинску: авторы отправятся на заводы и в музеи, посетят публичную библиотеку, университеты, театры и парки. Кроме того, они побывают в органном зале, увидят колесо обозрения и челябинские храмы.

12 июля, в последний день фестиваля, участников ждет большой гала-концерт, на котором наградят победителей марафона и покажут лучшие снимки.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии состоится фестиваль воздушных шаров «Небо 5642». Фестиваль, который проведут 5-7 июля в комплексе «Гедуко», приурочен ко Дню семьи, любви и верности.

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      Карина Черных
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